La Signora alla prova del 4: il Benevento è un esame di… continuitÃ

La Signora alla prova del 4: il Benevento è un esame di… continuità Mai in stagione Pirlo è andato oltre i tre successi di fila in Serie A, nasce anche da qui il distacco dall’Inter specialista in strisce. Salutata l’Europa le ambizioni in campionato passano da un filotto continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

venerdì 19 Marzo 2021.

La Signora alla prova del 4: il Benevento è un esame di… continuitÃ

Mai in stagione Pirlo è andato oltre i tre successi di fila in Serie A, nasce anche da qui il distacco dall’Inter specialista in strisce. Salutata l’Europa le ambizioni in campionato passano da un filotto



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA