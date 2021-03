Roma caput Italy: per la seconda volta in 4 anni è l’unica che avanza in Europa

La Redazione24

venerdì 19 Marzo 2021.

Roma caput Italy: per la seconda volta in 4 anni è l’unica che avanza in Europa

La squadra di Fonseca sembra avere la vocazione per ben figurare nelle coppe, dove è rimasta l’unica a rappresentare l’Italia. E la spinta propulsiva di Friedkin potrebbe portarla ancora più in alto



