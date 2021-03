Atalanta, scatto Champions! Malinovskyi e Zapata sbancano Verona

Atalanta, scatto Champions! Malinovskyi e Zapata sbancano Verona L’allievo Juric non supera il maestro Gasperini. I bergamaschi dominano l’Hellas e in attesa della Juve, salgono al terzo posto in classifica continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 21 Marzo 2021.

Atalanta, scatto Champions! Malinovskyi e Zapata sbancano Verona

L’allievo Juric non supera il maestro Gasperini. I bergamaschi dominano l’Hellas e in attesa della Juve, salgono al terzo posto in classifica



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA