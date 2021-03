L’I.I.S. Pertini-Santoni di Crotone ottiene dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ l’accreditamento per progetti di mobilità 2021-2027

A comunicarlo è la Dirigente Scolastica dell’I.I.S. Pertini-Santoni di Crotone, Dott.ssa IDA SISCA e la Referente Erasmus+ Prof.ssa ORNELLA PEGORARO

Crotone,

domenica 21 Marzo 2021.

L’I.I.S. Pertini-Santoni di Crotone ha ottenuto dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ l’accreditamento per progetti di mobilità per il settore Istruzione scolastica –mobilità delle Staff per il periodo 2021-2027.

Questo è un risultato straordinario, conseguito da pochissime scuole Calabresi, a coronamento dell’attività progettuale Europea in cui l’Istituto ha sviluppato una grande esperienza sin dal 1993, con il costante obiettivo di dare ad allievi e docenti la possibilità di acquisire nuove lingue comunitarie, migliorare le competenze in lingua Inglese e visitare nuovi Paesi, conoscere aspetti tipici di culture straniere, incontrare pari Europei e condividere esperienze.

La rete di partenariato attivata dalla scuola nelle singole azioni progettuali si è allargata sempre di più nel corso degli anni, coinvolgendo, attualmente, oltre 20 Paesi Partner (Francia, Germania, Portogallo, Bulgaria, Polonia, Finlandia, Turchia, Belgio, Grecia, Spagna, Slovacchia, Malta, Svezia, Slovenia, Croazia, Irlanda, Macedonia, Romania, Regno Unito, Serbia) L’Istituto, inoltre, è molto attivo nella piattaforma eTwinning , la community europea per lo staff della scuola, con ruolo di fondatore e amministratore di numerosi progetti.

L’Istituto partecipa al programma Erasmus+ sin dal 2014 in varie azioni (KA101-KA102-KA201-KA215-KA219-KA229), favorito l’internazionalizzazione dell’Istituto, consentendo lo scambio di idee e buone pratiche tra partners (sia insegnanti che alunni) Europei e realizzando attività di cooperazione tra istituzioni dell istruzione e della formazione in tutta Europa.

L’ambizioso programma di Accreditamento è stato redatto secondo un preciso Piano Erasmus, in base ai seguenti standard di qualità:

INCLUSIONE DIVERSITA’

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E RESPONSABILITA’

EDUCAZIONE DIGITALE-inclusa cooperazione virtuale e mobilità in modalità blended

PARTECIPAZIONE ATTIVA NELLA RETE DELLE ORGANIZZAZIONI ERASMUS

Esso coinvolgerà 27 figure professionali di tutte le discipline, con i seguenti obiettivi da raggiungere entro il 2027:

Accrescere nello staff le competenze nell’uso della lingua Inglese e metodologia CLIL per sostenere il processo di internazionalizzazione dell’offerta formativa, con corsi di Lingua Inglese Livello B1/B2 in Irlanda e a Malta; Migliorare le competenze digitali dello staff,con particolare focus sull’uso di piattaforme per la DaD e DiD che si stanno implementamdo nell’emergenza Covid-19, con un corso di formazione presso European Schoolnet, Bruxelles (Belgio); Implementare processi di apprendimento-insegnamento innovativi,favorendo la transizione al digitale, imparando da diversi sistemi educativi Europei, anche attraverso corsi di benchmarking in Finlandia e Estonia; migliorare il successo formativo degli studenti attraverso metodologie didattiche attive e partecipative, con un corso sulla Didattica partecipativa in Slovenia, teso a far acquisire ai docenti,in un contesto europeo, metodologie partecipative e strategie per lavorare con allievi demotivati e con problemi comportamentali; Orientare gli studenti delle ultime classi nelle scelte della propria carriera professionale, mettendosi anche in gioco in un contesto internazionale , con un corso di Orientamento Professionale a Lubiana (Slovenia), informandoli sulle competenze lavorative del 21°secolo,sui cambiamenti riguardanti le professioni,l’occupazione e il mercato del lavoro; Rafforzare la dimensione europea del curriculo includendo argomenti quali la sostenibilità e i cambiamenti climatici,utilizzando strumenti e metodi appresi all’estero per formare staff e studenti, con un corso che si terrà a Siviglia (Spagna).

La Dirigente Scolastica dott.ssa IDA SISCA, che valorizza costantemente la pianificazione europea, esprime grandissima soddisfazione per l’eccellente risultato conseguito dal proprio Istituto all’interno del programma Europeo Erasmus plus, ritenendo che esso sia un’opportunitā di crescita formativa per lo staff e un valore aggiunto, in quanto le mobilitā programmate contribuiranno alla crescita professionale per tutto lo staff e allo sviluppo strategico dell’Istituto in una rete di Istituzioni europee, nonché a una migliore performance degli alunni attraverso una maggiore qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento in una dimensione europea dell’educazione.

