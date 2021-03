Milan, 6 assenti per Pioli: convocati anche Tonin e Stanga. Bennacer in panchina

Milan, 6 assenti per Pioli: convocati anche Tonin e Stanga. Bennacer in panchina Rebic, Calabria, Leao, Mandzukic, Romagnoli e Maldini non sono a disposizione per la trasferta del Franchi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 21 Marzo 2021.

Milan, 6 assenti per Pioli: convocati anche Tonin e Stanga. Bennacer in panchina

Rebic, Calabria, Leao, Mandzukic, Romagnoli e Maldini non sono a disposizione per la trasferta del Franchi



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA