Polemica Inter-nazionali: ecco tutti i convocati e i loro impegni Fa discutere in casa Inter la prospettiva che domani l'Ats di Milano possa dare il via libera ai convocati in nazionale per raggiungere i rispettivi ritiri. Il club nerazzurro promette battaglia. Ecco di chi si tratterebbe

domenica 21 Marzo 2021.

Fa discutere in casa Inter la prospettiva che domani l’Ats di Milano possa dare il via libera ai convocati in nazionale per raggiungere i rispettivi ritiri. Il club nerazzurro promette battaglia. Ecco di chi si tratterebbe



