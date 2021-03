MotoGP 2021: guardate il nuovo casco di Valentino Rossi

La Redazione24

giovedì 25 Marzo 2021.

MotoGP 2021: guardate il nuovo casco di Valentino Rossi

Valentino Rossi ha condiviso sui social un video dove mostra il nuovo casco Agv che lo accompagnerà per la stagione 2021 in sella alla Yamaha M1 Petronas. Immancabili il sole e la luna, ben in vista e di colore giallo fluo: tante le sfumature e i dettagli in azzurro, che mettono in risalto il numero 46 sulla pinna aerodinamica



