Giacinti da impazzire: 4 gol nel derby! Inter travolta, Milan in estasi

Giacinti da impazzire: 4 gol nel derby! Inter travolta, Milan in estasi Clamoroso 4-1: show dell’azzurra che raggiunge a quota 16 la juventina Girelli in testa alla classifica marcatori. Le ragazze di Ganz rafforzano la seconda posizione che vale l’accesso in Champions continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 28 Marzo 2021.

Giacinti da impazzire: 4 gol nel derby! Inter travolta, Milan in estasi

Clamoroso 4-1: show dell’azzurra che raggiunge a quota 16 la juventina Girelli in testa alla classifica marcatori. Le ragazze di Ganz rafforzano la seconda posizione che vale l’accesso in Champions



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA