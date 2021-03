Ibra: “Il mio segreto? Puoi addomesticare un leone, non Zlatan”

Ibra: “Il mio segreto? Puoi addomesticare un leone, non Zlatan” Il campione svedese ha parlato dal ritiro con la nazionale: “L’infortunio ai tempi dello United è stato duro, per fortuna tante persone mi hanno spinto a non mollare” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

martedì 30 Marzo 2021.

