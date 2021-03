Miami, Sinner vola in semifinale! Battuto in due set anche Bublik

Miami, Sinner vola in semifinale! Battuto in due set anche Bublik Jannik vince 7-6(5) 6-4 contro il kazako in un’ora e 42 minuti, recuperando anche da situazioni non facili: ora è già n° 24 Atp continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

giovedì 01 Aprile 2021.

Jannik vince 7-6(5) 6-4 contro il kazako in un’ora e 42 minuti, recuperando anche da situazioni non facili: ora è già n° 24 Atp



