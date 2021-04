Straordinario Sinner! Che impresa: rimonta Bautista e vola in finale

La Redazione24

,

sabato 03 Aprile 2021.

Straordinario Sinner! Che impresa: rimonta Bautista e vola in finale

Sarà la prima finale in un Masters 1000 per il 19enne talento italiano: perso il primo set 7-5, elimina lo spagnolo con un doppio 6-4. Domenica alle 19 sfiderà Hurkacz o Rublev



