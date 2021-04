Inter, 20 di gloria per Lukaku: “Ma senza squadra sono nessuno”

Inter, 20 di gloria per Lukaku: "Ma senza squadra sono nessuno" La rete al Bologna incorona Romelu, che manda in fuga i suoi anche con gli interventi difensivi. Venti gol in campionato (ma nessuno di testa), per il secondo torneo consecutivo: solo in sei come lui

La Redazione24

,

domenica 04 Aprile 2021.

Inter, 20 di gloria per Lukaku: “Ma senza squadra sono nessuno”

La rete al Bologna incorona Romelu, che manda in fuga i suoi anche con gli interventi difensivi. Venti gol in campionato (ma nessuno di testa), per il secondo torneo consecutivo: solo in sei come lui



