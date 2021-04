Juventus, il fattore Champions vale un quarto dei ricavi

Juventus, il fattore Champions vale un quarto dei ricavi La mancata qualificazione sarebbe pesantissima non solo per i conti ma per l’intero progetto bianconero, che ha ormai assunto una scala globale continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 06 Aprile 2021.

Juventus, il fattore Champions vale un quarto dei ricavi

La mancata qualificazione sarebbe pesantissima non solo per i conti ma per l’intero progetto bianconero, che ha ormai assunto una scala globale



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA