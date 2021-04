Ronaldo nervoso, Pirlo: “Non sarà multato per il lancio della maglia”

Ronaldo nervoso, Pirlo: "Non sarà multato per il lancio della maglia" L'attaccante portoghese non è riuscito a trovare la rete nella vittoria per 3-1 della Juventus sul Genoa. Pirlo ne ha parlato in conferenza stampa

domenica 11 Aprile 2021.

Ronaldo nervoso, Pirlo: “Non sarà multato per il lancio della maglia”

L’attaccante portoghese non è riuscito a trovare la rete nella vittoria per 3-1 della Juventus sul Genoa. Pirlo ne ha parlato in conferenza stampa





