La Redazione24

,

venerdì 16 Aprile 2021.

Dal 26 aprile calcio in zona gialla, poi piscine e palestre: Draghi fissa le date del ritorno allo sport

Il presidente del Consiglio e il ministro della Salute Speranza definiscono la road map: all’aperto via libera anche agli sport di contatto. Dal 15 maggio si torna in vasca, il primo giugno tocca alle palestre



