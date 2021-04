Roma, emergenza difesa. Si punta a recuperare uno tra Smalling e Spinazzola per lo United

Roma, emergenza difesa. Si punta a recuperare uno tra Smalling e Spinazzola per lo United Con Kumbulla (infortunato) e Mancini (squalificato) sicuramente out, a Fonseca resterebbero soltanto Cristante e Ibanez, perché Fazio e Juan Jesus non sono in lista

La Redazione24

venerdì 16 Aprile 2021.

Con Kumbulla (infortunato) e Mancini (squalificato) sicuramente out, a Fonseca resterebbero soltanto Cristante e Ibanez, perché Fazio e Juan Jesus non sono in lista



