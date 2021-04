Un milione di api arrivano a Milano: ad accoglierle è l’apicoltore Francesco Capoano, ecco l’intervista sulla Rai

Oggi, 22 aprile 202, in occasione dell’Earth Day le arnie vengono ufficialmente inaugurate in collaborazione con Green Island/Alveari Urbani, per quello che dovrebbe diventare il più grande progetto italiano di apicoltura urbana

La Redazione

Milano,

giovedì 22 Aprile 2021.

Oltre un milione di nuove api a Milano, con l’obiettivo di impollinare tre miliardi di fiori al giorno. Ad accoglierle, 17 nuove arnie di legno situate nel parco di Cascina Merlata e nei giardini di San Faustino: i primi insetti sono già stati collocati negli alveari, ma la data simbolica che è stata scelta per il via ufficiale dell’iniziativa è il 22 aprile 2021, in concomitanza con la Giornata Mondiale della Terra.

L’intervista dell’apicoltore Francesco Capoano, originario di Cirò Marina sul Tg della Rai della regione Lombardia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA