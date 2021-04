Cirò Marina senz’acqua martedì 27 e mercoledi 28 aprile, causa manutenzione impianto enel Lipuda

Lo rende noto l’ufficio tecnico del Comune di Cirò Marina

Cirò Marina,

lunedì 26 Aprile 2021.

L’ufficio tecnico del Comune di Cirò Marina avvisa la cittadinanza che nella giornata di domani martedì 27 aprile 2021 e dopodomani, dalle ore 8 alle 17, verrà interrotto il sevizio idrico per lavori da eseguirsi da parte di Enel Distribuzione sulla cabina elettrica che alimenta i pozzi di approvvigionamento idrico Sorical. Nello scusarci per il disagio, si informa che l’intervento si rende necessario per il potenziamento dell’erogazione idrica nelle zone dove si riscontra maggiore carenza.

