Cirò Marina: si è spento Padre Serafino Pugliese della comunità passionista del Santuario Madonna d’Itria

Ha terminato la sua corsa terrena ed è volato al Cielo tra le braccia del Padre Misericordioso lasciando nella comunità locale e non solo, un profondo cordoglio

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

giovedì 29 Aprile 2021.

Chi, nel corso della propria vita e presenza nella nostra città, non ha avuto modo di conoscerlo, per la sua bontà, il suo sempre presente sorriso, le sue parole di conforto. Ieri, dopo molte sofferenze, è venuto a mancare e centinaia sono state le persone, le famiglie, che gli hanno voluto rivolgere un pensiero, un ricordo, un messaggio di profonda commozione e cordoglio. Sempre in mezzo alla gente, sempre presente, pronto a sostenere chiunque con la sua fede, sia che si trovasse presso il Santuario di Madonna D’Itria, che nelle vie della città, mai sopra le righe, anche quando si trasgrediva. Un padre passionista vero e sincero. Potremmo dire tanto di questo uomo di fede che si è speso umilmente nella nostra comunità, ma preferisco riportare alcuni significativi commenti postati su FB, che danno il segno di quanto questa comunità gli è stata vicino e che , credo continuerà a stargli vicino con la preghiera.

“Caro Padre Serafino sei stato un uomo ed un sacerdote speciale ;punto di riferimento nella nostra famiglia sempre sorridente semplice umile e disponibile.

Ricordo le nostre conversazioni e la tua gioia nel ricordare sempre i miei figli che li hai conosciuti piccoli piccoli ora persone adulte.

Nella nostra famiglia ti abbiamo sempre voluto bene.

Prega per noi sai quanto ne abbiamo bisogno e che Dio ti accolga tra gli angeli come meriti.

Ciao Padre Serafino sarai sempre nei nostri cuori”

L’Ordine dei Cavalieri dei Templari

“San Francesco d’Assisi “di Cirò Marina,

Esprime con grande Tristezza il nostro Cordoglio per Padre Serafino, persona Sensibile, Umana, Disponibile, Gentile, e Fedele servitore al Signore !!!

Noi ci uniamo alle Vostre Preghiere, le nostre più Sentite Condoglianze alla Famiglia e alla Comunità dei Passionisti di Cirò Marina e non solo .!!!

“Madonna d’Itria, una tappa obbligata ogni volta che veniamo a Cirò, un luogo di pace. Ricordo le bellissime omelie di Padre Serafino, religioso mite e dolce. La terra le sia lieve caro Padre.”

“Caro P.. Serafino ci mancherai tanto. Sei stato una persona dolce, modello di bontà sempre col sorriso. Ricordo le sere d’estate, sul tardi venivamo a prendere un po di fresco e tu venivi a chiudere e, invece di chiudere ti sedevi con noi sulla gradinata e si stava a parlare assieme. Spero che il Signore ti accolga nella schiera dei santi e pregherai per tutti noi che ti abbiamo voluto bene e pregheremo pure noi per te. Condoglianze alla famiglia dei Padri Passionisti.

“Ricordo un giorno d estate di tanti anni fa….eravamo stupidi ragazzi ,e si rideva per niente sull’uscio della chiesa e, padre Serafino, invece di arrabbiarsi per chi non aveva l’educazione giusta nella casa di Dio durante la messa, ci invitò con il sorriso di chi ride insieme a te e non di te,come avremmo sicuramente meritato….ci accolse e invitò a servire il Signore con lui, dandoci una lezione di educazione e di vita che ancora dopo svariati anni ricordo….Ogni pastore ha i suoi modi per richiamare il gregge”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA