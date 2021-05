Bottas sorprende tutti e si prende la pole, Verstappen furioso con Vettel

F1 a Portimao, le qualifiche: Bottas batte Hamilton, Verstappen furioso Pole numero 17 in carriera per Valtteri Bottas, che regala alla Mercedes il primo posto in griglia per la 128esima volta. Secondo Lewis Hamilton e terzo un furioso Max Verstappen: prima si vede cancellare il tempo, poi viene rallentato da Vettel continua a leggere su […]

sabato 01 Maggio 2021.

