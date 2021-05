Calcio Femminile Serie C: Crotone vs Palermo 1-6

La Redazione

Crotone,

domenica 02 Maggio 2021.

CROTONE: Zangari; Cardamone, Torano, Rania (28’st Cardone), Vetere, Sacco (37’st Vernetti), Stranieri (16’st Forciniti), Sesti (1’st Moscatello), Lamotta (1’st Sondore), Vona, Lovecchio. A disp: Esposito, Criseo, Calautti, Vrenna Gia. . All. De Miglio

PALERMO: Iemma; Tarantino (35’st Intravaia), Pellegrino,l (41’st Palermo), Cancilla, Collova, Zito, Dragotto (35’st Impellittieri), Lazzaro, Cusmà (30’st Renda), Viscuso (41’st Talluto), Coco. A disp: Sorce. All. Licciardi

Arbitro: Marra di Agropoli

Reti: 16’pt, 21’st e 23’st Coco (P), 29’pt e 36’st Zito (P), 41’st Pellegrino (P), 47’st Moscatello (C)

Ammoniti: Sesti (C), Dragotto (P)

Sconfitta casalinga per la nostra squadra femminile che al Baffa di Cotronei cede per 1-6 alla capolista Palermo. Le rosanero chiudono già la prima frazione sullo 0-3 con i centri di Coco (doppietta) e Zito. Nella ripresa le ospiti dilagano ancora con Coco, Zito e Pellegrino. Rete della bandiera pitagorica firmata da Moscatello , nel recupero, subentrata ad inizio del secondo tempo. Le rossoblù restano quindi ferme a 2 punti in classifica a 9 lunghezze dalla penultima posizione.

