La stoccata nel 2009, quando Mourinho disse: “Roma zero tituli”

La stoccata nel 2009, quando Mou disse: “Roma zero tituli”José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma. Nel 2009 lo Special One allenava l’Inter e nella celebre conferenza stampa del 3 marzo, per replicare a chi criticava il rendimento dei nerazzurri, decise di sfornare una dichiarazione diventata in brevissimo tempo un vero e proprio tormentone […]

La Redazione24

,

martedì 04 Maggio 2021.

