Salernitana in A? Lotito dovrebbe cederla, proibita la doppia proprietà

La Redazione24

,

lunedì 10 Maggio 2021.

Salernitana in A? Lotito dovrebbe cederla, proibita la doppia proprietàIl patron della Lazio avrà 30 giorni di tempo per la cessione dei campani (in mano al figlio e al cognato) una volta chiuso il campionato cadetto. Le norme federali vietano infatti la multiproprietà nella stessa categoria

