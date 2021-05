Playoff: regolamento e programma. Il Cittadella sfiderà il Monza

La Redazione24

,

giovedì 13 Maggio 2021.

Playoff: regolamento e programma. Il Cittadella contro il Monza, stasera Venezia-Chievo per la sfida al LecceDopo le promozioni in Serie A di Empoli e Salernitana, inizia un mini campionato per 6 squadre: fuori il Brescia, k.o. contro il Cittadella. I veneti incroceranno il Monza in semifinale. Stasera Venezia-Chievo per sfidare il Lecce nella seconda semifinale

