Il recordman Conte non è mai sazio: (anche) per questo vuole battere la Juve

Il recordman Conte non è mai sazio: (anche) per questo vuole battere la JuveIl tecnico che ha stravolto i rapporti di forza con i bianconeri (+39 punti in due anni) e colto 63 nelle prime 100 panchine nerazzurre chiede ai suoi 3 punti per portare avanti un cambio di mentalità continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

venerdì 14 Maggio 2021.

Il recordman Conte non è mai sazio: (anche) per questo vuole battere la JuveIl tecnico che ha stravolto i rapporti di forza con i bianconeri (+39 punti in due anni) e colto 63 nelle prime 100 panchine nerazzurre chiede ai suoi 3 punti per portare avanti un cambio di mentalità

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA