Pirlo: "Trovarsi di fronte l'Inter campione brucia. Se non hai il fuoco dentro…"L'allenatore bianconero: "Conoscendo Conte arriverà con la formazione migliore per far vedere che sono i campioni d'Italia e dimostrarlo sul campo. Hanno avuto più fame: potevamo fare molto di più, ci è mancata compattezza. Ronaldo-Dybala insieme? Li vedo nel futuro"

venerdì 14 Maggio 2021.

Pirlo: “Trovarsi di fronte l’Inter campione brucia. Se non hai il fuoco dentro…”L’allenatore bianconero: “Conoscendo Conte arriverà con la formazione migliore per far vedere che sono i campioni d’Italia e dimostrarlo sul campo. Hanno avuto più fame: potevamo fare molto di più, ci è mancata compattezza. Ronaldo-Dybala insieme? Li vedo nel futuro”

