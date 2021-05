LIVE GP Francia: Pole di Quartararo!

MotoGP Francia: Pole di Quartararo! Qualifiche di MotoGP nel segno di Fabio Quartararo davanti a Vinales e Jack Miller con l'unica Ducati in Q2. In Moto3, pole per Andrea Migno

La Redazione24

,

sabato 15 Maggio 2021.

