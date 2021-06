MINISTERO DELLA CULTURA – CONCORSO (scad. 4 agosto 2021)

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di venti allievi al 72° corso di diploma di durata quinquennale, equiparato alla laurea magistrale a ciclo unico, in conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02), abilitante alla professione di «Restauratore di beni culturali» della Scuola di alta formazione e studio dell’Istituto centrale per il restauro, per le sedi […]

,

venerdì 25 Giugno 2021.

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di venti allievi al

72° corso di diploma di durata quinquennale, equiparato alla laurea

magistrale a ciclo unico, in conservazione e restauro dei beni

culturali (LMR/02), abilitante alla professione di «Restauratore di

beni culturali» della Scuola di alta formazione e studio

dell’Istituto centrale per il restauro, per le sedi di Roma (dieci

posti) e di Matera (dieci posti) – anno accademico 2021/2022.

(21E06473)

