Terremoto nel crotonese, scossa di magnitudo 2.3 a Carfizzi e 2.1 a Umbriatico

La rete di monitoraggio sismico dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato 2 scosse oggi

La Redazione

Carfizzi e Umbriatico,

mercoledì 30 Giugno 2021.

Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: 4 km N Carfizzi (KR), oggi 30 giugno 2021 alle ore 12:25

con coordinate geografiche (lat, lon) 39.343, 16.97 ad una profondità di 24 km.

Successivamente un altra scossa di terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 4 km e Umbriatico (KR), alle 14:30 con coordinate geografiche (lat, lon) 39.352, 16.967 ad una profondità di 25 km.

Da quanto emerso durante le ultime verifiche effettuate, non si sono verificato danni a strutture ed a persone. La sala operativa sta monitorando ed è in contatto con sala operativa regionale e nazione ed è pronta ad eventuali richieste. La Croce Rossa provinciale si sta interessando con i vari organi territoriali competenti per questo piccolo evento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA