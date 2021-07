Nasce a Crotone “Ivì”, nuova associazione culturale formata da giovani crotonesi

Siamo “Ivì”, una nascente associazione culturale no-profit formata da giovani crotonesi

Crotone,

martedì 06 Luglio 2021.

Il nostro scopo è quello di proporre attività culturali e sociali sul territorio per contribuire alla sensibilizzazione e alla riqualificazione dello stesso.

Stiamo chiudendo il calendario delle nostre attività estive che si svolgeranno tra luglio e agosto e vorremmo coinvolgere la cittadinanza cercando di raggiungerla attraverso i vari media.

Scriviamo questa lettera per invitarvi a partecipare alle nostre iniziative.

Mostre fotografiche e artistiche, musica e cinema sono i mezzi di aggregazione sociale e culturale che proporremo nelle serate che abbiamo organizzato a parco Pitagora all’interno del contesto della ben nota “Summer Invasion”.

Nello specifico le serate dedicate al cinema saranno divise tra una rassegna di cortometraggi e un lungometraggio. Per quanto riguarda le serate musicali verranno proposte delle jam session con musicisti del posto. Il tutto sarà circondato da un’esposizione di opere di artisti crotonesi.

In attesa di un vostro riscontro ci rendiamo disponibili per più informazioni.

Associazione Ivì

