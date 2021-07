Conclusa la 2^ tappa di Ricicla Estate sul lungomare di Cariati, giunta alla sesta edizione

Il circolo Legambiente Nicà di Scala Coeli insieme al team di Ricicla Estate ha effettuato un’operazione di pulizia di un tratto di spiaggia

Cariati,

lunedì 19 Luglio 2021.

Abbiamo avuto modo di constatare la presenza di diversi rifiuti, i mozziconi di sigarette, quelli in maggiore quantità. È stata condotta l’indagine beach litter per il monitoraggio dei rifiuti presenti, che consentirà ha dare maggiore informazioni sulla situazione del tratto monitorato. Come sempre le operazioni di pulizia così come la campagna di Ricicla Estate per Legambiente rappresentano un momento durante il quale i circoli i soci ed i volontari cercano di sensibilizzare il più possibile su raccolta differenziata, sul problema della plastica, microplastica ed effetti sulla salute degli esseri viventi e del nostro pianeta. Le operazioni di pulizia il cui valore è primariamente simbolo ma anche pratico, ci auguriamo sia da stimolo per tutti a non abbandonare i rifiuti, ed ha ribadire a chi di competenza che mantenere pulite le nostre spiagge è un dovere, ne va della salute di noi tutti della nostra terra ma soprattutto del futuro dei nostri figli.

