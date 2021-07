Juve, affaticamento per Dybala: una settimana di lavoro differenziato

Juve, affaticamento per Dybala: una settimana di lavoro differenziatoLieve infortunio alla coscia sinistra per l’argentino, che rallenterà i ritmi e salterà l’amichevole di sabato col Cesena. Analogo guaio anche per Da Graca continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 21 Luglio 2021.

