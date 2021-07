Video promozionale su Crotone con la rievocazione storica di Kroton, la scuola Krotoniate incontra il regista Giordano

Incontro a Crotone tra l’associazione Mesoraca Film e la scuola Guardia Krotoniate

La Redazione

Crotone,

giovedì 22 Luglio 2021.

Un incontro proficuo e costruttivo quello che si è svolto a Crotone tra l’associazione Mesoraca Film del regista Pasquale Giordano, famoso regista che con la sua determinazione si è fatto conoscere anche a livello nazionale, e la scuola Guardia Krotoniate del Maestro Antonio Parrotta uniti al gruppo ‘I Krotoniati’. Un incontro per parlare di un video promozionale su Crotone con la rievocazione storica di Kroton. La scuola di Guardia Krotoniate è una bellissima realtà del territorio dove ogni anno sfornano dai dieci ai quindici campioni italiani in varie discipline, il loro è un combattimento completo. Vantano di tanti titoli tra cui nel 2016 un oro e un argento nei mondiali di lotta in Russia e anche ti titoli internazionali per quattro anni di fila in Francia e una medaglia argento nel mondiale di Mma. Oltre a queste gloriose vittorie la scuola si impegna anche nel sociale in modo gratuito, ultimamente in modo molto attivo nell’ultima alluvione che ha colpito Crotone, pulizia delle spiagge di ville e anche della zona di Capocolonna. Sono coinvolti anche per la valorizzazione del territorio con rievocazione storica per parchi archeologi e musei della città ma anche con il parco archeologico di Napoli e sono molto in contatto con tutta la Magna Graecia e la Grecia stessa. Questo incontro con il regista Pasquale Giordano, ha dichiarato il maestro Antonio Parrotta, è come una scommessa che si cerca di fare e la loro collaborazione è anche per la stima e l’amicizia che li lega. A far parte di questa iniziativa faranno anche parte archeologi, professori e esperti del settore che riguardano le magnificenze di Kroton.

© RIPRODUZIONE RISERVATA