Giornata di sport inclusivo sui campi del Beach Arena di Cirò Marina

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

venerdì 23 Luglio 2021.

“Una bella giornata di sport inclusivo” come tanti hanno affermato, quella che si è appena conclusa a Cirò Marina, sui campi del Beach Arena, allestito per il campionato nazionale di Beach Volley. Alle ore 12,00 circa, come programmato, presso la sala consiliare del Comune, il Sindaco Sergio Ferrari unitamente all’assessore Ferdinando Alfì e all’Amministrazione comunale hanno accolto “I Girasoli della Locride”, “colorando” di giallo la sala consiliare e dando un senso profondo di attenzione verso un mondo, quello della disabilità intellettiva e non, che tanto ancora deve avere e che chiede a tutti, Istituzioni, e società civile, la dovuta attenzione. Ma oggi sono stati loro, i tanti Girasoli, che forse hanno regalato alla città qualcosa di nuovo, un sentimento di fraterno amore verso chi meno fortunato, solidarietà, socialità, condivisione. Chiare le parole della presidente dell’associazione Locrese, Imma Circosta che nel ringraziare il Sindaco, Sergio Ferrari, l’Assessore allo sport, Ferdinando Alfì e tutta l’Amministrazione comunale, ha ribadito che obiettivi di questa sua associazione sono quelli di fare uscire i figli dall’alveo familiare, del quale spesso sono prigionieri ma anche per abituare la società e i normodotati a vederli non come “malati” ma come persone con abilità diverse, favorendo così una piena e positiva inclusione sociale. Parole precedute dall’intervento della neo consigliera del CSV Calabriacentro, Lucia Sacco, che ripercorrendo il suo lungo curriculum di volontaria, già presidente del SOI di Crotone, ha sottolineato, quanto sia importante tracciare una nuova rotta, per aiutare la città e la società civile ad una vera e concreta inclusione attraverso lo sport. Pronta la risposta del Sindaco, Sergio Ferrari che a sua volta ha voluto ringraziare “I Girasoli della Locride” per il tanto sentimento d’amore che la loro presenza rappresenta per la nostra città che oggi, possiamo dire ha fatto un passo importante per aprire all’attività motoria attraverso lo sport, ma anche per mettere in evidenza quanto importante sia il mondo dell’associazionismo e del volontariato per il raggiungimento di questi obiettivo. Una giornata voluta

su sollecitazione di Lucia Sacco, che lo stesso Sindaco aveva accolto sin da subito, convinto che questa fosse una strada giusta da percorrere e concretizzare. Concretizzazione avvenuta, dopo gli interventi Istituzionali e lo scambio di piccoli doni, con la realizzazione di una partita di beach setting e beach volley fra gli atleti speciali che sul campo centrale del beach arena si sono uniti a quattro giocatori della nazionale italiana di Beach Volley: Samuele, Tobia, Gianluca e Filippo per una partita dimostrativa. Iniziativa favorita dall’attenzione e aiuto amorevole da parte del responsabile nazionale, Giuseppe Caricato e Raffaele, collaborati dai volontari della Prociv guidati da Nino Trifirò, che hanno a braccia trasportato le persone con disabilità sul palco allestito per assistere una amorevole e veramente inclusiva partita, sotto gli occhi emozionati dello stesso Sindaco, dell’assessore Alfì e di quanti erano presenti.

L’intento voluto dall’Amministrazione comunale di Cirò Marina, si spera possa diventare un messaggio importante alle famiglie e al mondo della disabilità, affinché, utilizzando la leva dello sport si possano creare le basi per una reale inclusione attraverso l’attività motoria e sportiva, anche nella nostra città. Per un giorno, ha vinto lo sport inclusivo e, speriamo, se ne possano vedere degli altri in futuro.

