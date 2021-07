Il quattro di coppia azzurro vola: in finale con una dedica speciale

Il quattro di coppia azzurro vola: in finale con una dedica speciale per FilippoVenier, Gentili, Rambaldi e Panizza secondi in batteria, su un seggiolino c’è il nome di Mondelli, il compagno di squadra morto il 29 aprile. Di Mauro promosso nel singolo. Nel femminile il doppio è in semifinale, ai recuperi il quattro di coppia […]

La Redazione24

,

venerdì 23 Luglio 2021.

Il quattro di coppia azzurro vola: in finale con una dedica speciale per FilippoVenier, Gentili, Rambaldi e Panizza secondi in batteria, su un seggiolino c’è il nome di Mondelli, il compagno di squadra morto il 29 aprile. Di Mauro promosso nel singolo. Nel femminile il doppio è in semifinale, ai recuperi il quattro di coppia

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA