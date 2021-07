LIVE Olimpiadi, trap donne: primo bronzo per San Marino! Stanco quinta. Pallanuoto: Italia-Usa 12-11

LIVE Olimpiadi, trap donne: primo bronzo per San Marino! Stanco è quinta. Pallanuoto: Italia-Usa 12-11Di Alessandra Perilli la prima medaglia storica per il Titano. Il Settebello trema e passa in rimonta. Trap uomini: De Filippis niente finale, Rossi eliminata. Nuoto: Miressi sesto nei 100 sl. Fulmini: sospeso il torneo di golf continua a leggere su […]

La Redazione24

,

giovedì 29 Luglio 2021.

LIVE Olimpiadi, trap donne: primo bronzo per San Marino! Stanco è quinta. Pallanuoto: Italia-Usa 12-11Di Alessandra Perilli la prima medaglia storica per il Titano. Il Settebello trema e passa in rimonta. Trap uomini: De Filippis niente finale, Rossi eliminata. Nuoto: Miressi sesto nei 100 sl. Fulmini: sospeso il torneo di golf

