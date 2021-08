Cirò Marina, gli amici scendono in campo per ricordare Michele Famiglietti

Incontro di calcio organizzato dalla Polisportiva Punta Alice, in memoria di un il leader della stessa Associazione sportiva, Michele Famiglietti, deceduto tragicamente lasciando la comunità triste e sgomenta

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

domenica 01 Agosto 2021.

Sono scesi tutti in campo, i suoi tanti compagni di gioco, ma anche famiglie, parenti, familiari, per stringersi ancora una volta intorno al loro compagno di gioco, al loro amato figlio, ad un giovane strappato alla vita nel bel mezzo dei suoi splendidi anni. Parliamo dell’incontro di calcio organizzato dalla Polisportiva Punta Alice, in memoria di un il leader della stessa Associazione sportiva, Michele Famiglietti, deceduto tragicamente lasciando la comunità triste e sgomenta. Non è voluto mancare nessuno per questo momento calcistico, per rendere il dovuto, se pur doloroso e triste tributo ad un amico di gioco, un figlio, un giovane della nostra comunità. Per l’occasione è sceso in campo, nonostante l’età, lo zio, Antonio Morise. Una partita non per dirsi addio, ma per salutarsi, abbracciarsi, darsi forza, intorno al ricordo di Michele, che dall’alto della sua grande gigantografia, sembrava guardare tutti , condividere e salutare tutti i suoi compagni di gioco, familiari e amici. Al termine dell’incontro, le foto , il taglio di una torta, tante parole che il dolore non ha saputo sciogliere in bocca. Resterà in tutti, il ricordo di Michele, il suo volto, il dolore, le lacrime ma, anche, la speranza che il tempo possa lenire questo dolore che difficilmente potrà essere colmato.























