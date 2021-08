Cirò Marina, martedì 3 agosto: Incontro con De Magistris candidato presidente alla Regione Calabria

Incontro organizzato dalla referente Francesca Gallello, candidata consigliere alle prossime elezioni Regionali

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

domenica 01 Agosto 2021.

Martedì prossimo, 3 agosto, è stato programmato dal Circolo di Equità Territoriale di Cirò Marina, l’incontro con Luigi De Magistris, organizzato dalla referente Francesca Gallello, nonché candidata Consigliere alle prossime elezioni Regionali. L’incontro, si terrà intorno alle ore 18,00 presso l’area della Lega Navale, voluto all’aperto per rispetto delle direttive riguardanti il covid, così da permettere a tutti i partecipanti di mantenere il giusto distanziamento. La cittadinanza tutta è invitata, comunica la Gallello. Saranno affrontate le problematiche riguardanti la pesca, l’agricoltura, la vitivinicoltura, il turismo, il terzo settore, la sanità. Tematiche che, prossimamente, riceveranno attenzione più approfondite venendo analizzate singolarmente con incontri che a settembre seguiranno a Cirò Marina, curate dal Circolo di Equità Territoriale. “E’, per noi, un momento importante in cui non solo si parlerà dei problemi del territorio ma condivideremo le bellezze della nostra meravigliosa cittadina. Infatti, dice la referente Francesca Gallello, avrò il piacere di far visitare alcune delle tantissime meraviglie della nostra cittadina, senza comunque dimenticarne le problematiche. Quindi una passeggiata fino in centro dove visiterà la Chiesa del nostro Santo Patrono ed il Museo Civico dove conoscerà la storia meravigliosa delle nostre radici.”

