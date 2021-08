Nandez è arrivato in Sardegna: “Testa solo a Cagliari. L’Inter? Non so nulla”

Nandez è arrivato in Sardegna: “Testa solo a Cagliari. L’Inter? Non so nulla”Riecco l’uruguaiano che aveva ricevuto alcuni giorni di riposo extra dopo la Coppa America: “Domani mi allenerò nel centro sportivo, non raggiungerò ancora i compagni ad Aritzo” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 03 Agosto 2021.

Nandez è arrivato in Sardegna: “Testa solo a Cagliari. L’Inter? Non so nulla”Riecco l’uruguaiano che aveva ricevuto alcuni giorni di riposo extra dopo la Coppa America: “Domani mi allenerò nel centro sportivo, non raggiungerò ancora i compagni ad Aritzo”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA