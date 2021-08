Settebello e volley donne, sfide alla Serbia. Azzurri per l’oro nell’inseguimento

Settebello e volley donne, sfide con la Serbia. Azzurri per l’oro nell’inseguimentoEgonu e compagne alle 10 nei quarti, gli azzurri di Campagna in acqua alle 11.20. Ganna lancia gli azzurri per l’oro contro la Danimarca alle 11. Apre il golf, chiude Paltrinieri con la 10km acque libere continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 04 Agosto 2021.

Settebello e volley donne, sfide con la Serbia. Azzurri per l’oro nell’inseguimentoEgonu e compagne alle 10 nei quarti, gli azzurri di Campagna in acqua alle 11.20. Ganna lancia gli azzurri per l’oro contro la Danimarca alle 11. Apre il golf, chiude Paltrinieri con la 10km acque libere

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA