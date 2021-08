America: il “Sogno di Antonio”, sabato 7 agosto in Piazza Diaz a Cirò Marina

regia Federico Feltri, Drammaturgia di John Pinkerton, Vivaldi Modern Band

La Redazione

Cirò Marina,

venerdì 06 Agosto 2021.

Vi aspettiamo sabato alle ore 21:30 in piazza Diaz a Cirò Marina (KR)! Non mancate per scoprire quale sarà il “sogno di Antonio” e se riuscirà a farlo diventare realtà!

© RIPRODUZIONE RISERVATA