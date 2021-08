Bando Concorso per 2.000 VFP1 nella Marina Militare

La domanda di partecipazione al bando Marina Militare VFP1 Bando 2022 deve essere presentata entro il 12 agosto 2021 per il primo blocco di reclutamento ed entro il 5 febbraio 2022 per il secondo blocco

venerdì 06 Agosto 2021.

Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 2.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) nella Marina Militare. Sarà possibile presentare la domanda di ammissione al bando 2022 fino al 12 agosto 2021 per il primo blocco di reclutamento ed entro il 5 febbraio 2022 per il secondo blocco.

POSTI DISPONIBILI

I 2000 posti disponibili per il concorso della Marina Militare per volontari saranno così suddivisi.

a) 1400 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM), così distribuiti nei relativi settori d’impiego:

– 1090 impiego navale;

– 120 anfibi;

– 60 incursori;

– 30 palombari;

– 40 sommergibilisti;

– 60 componente aeromobili;

b) 600 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), nello specifico:

– 594 per le varie categorie, specialità, abilitazioni;

– 6 per il settore d’impiego componente aeromobili.

Il reclutamento è effettuato in due blocchi di domande e distinti incorporamenti, così suddivisi.

I BLOCCO

– 1° incorporamento, previsto a marzo 2022, per i primi 550 classificati nella graduatoria di merito, di cui 400 posti per il CEMM (destinati al settore d’impiego navale) e 150 per le CP;

– 2° incorporamento, previsto a maggio 2022, per i successivi 390 classificati nella graduatoria di merito, di cui 240 posti per il CEMM (destinati al settore d’impiego navale) e 150 per le CP. Inoltre, con il 2° incorporamento saranno immessi i primi 60 classificati nella graduatoria di merito CEMM «anfibi»;

– 3° incorporamento, previsto a settembre 2022, per 196 concorrenti, di cui 130 posti per il CEMM (destinati ai seguenti settori d’impiego anfibi, incursori, palombari, sommergibilisti) e 66 per le CP (di cui 60 per componente aeromobili e 6 destinati a CP);

– 4° incorporamento, previsto a novembre 2022, per i successivi 60 classificati nella graduatoria di merito per il CEMM (destinati al settore anfibi).

Le candidature per il primo blocco devono pervenire entro il 12 agosto 2021.

II BLOCCO

– 1° incorporamento, previsto a settembre 2022 per i primi 304 classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui 160 posti per il CEMM e 144 per le CP;

– 2° incorporamento, previsto nel mese di novembre 2022, (stessa data del 4° incorporamento del 1° blocco) per i successivi 440 classificati nella graduatoria di merito generale del 2° blocco, di cui 290 posti per il CEMM e 150 per le CP.

La domanda di ammissione per il secondo blocco deve essere presentata a partire dal 7 gennaio 2022 ed entro il 5 febbraio 2022.



REQUISITI

Possono partecipare al concorso per volontari della Marina Militare tutti i candidati in possesso dei requisiti di seguito riassunti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto i 18 anni e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di età;

e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di età; assenza di condanne per delitti non colposi , anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, oppure non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, oppure prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica;

aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore );

); non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in servizio permanente;

e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in servizio permanente; esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;

non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

Coloro che vogliono candidarsi per uno dei settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche devono essere, inoltre, in possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale specifica prevista dalla pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato maggiore della Marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003 e dei seguenti ulteriori requisiti:

– Componente aeromobili: possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università;

– CEMM sommergibilisti e componente aeromobili: possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione all’Università.

PROCEDURA SELETTIVA

La selezione avverrà mediante la valutazione dei titoli finalizzata alla formazione di una graduatoria.

DOMANDA E SCADENZA

La domanda di partecipazione al bando Marina Militare VFP1 Bando 2022 deve essere presentata entro il 12 agosto 2021 per il primo blocco di reclutamento ed entro il 5 febbraio 2022 per il secondo blocco.

