Cirò Marina: riaprono le nuove candidature al Corso per “Infermiere professionale made in Germany a costo zero”

A comunicarlo è la responsabile del corso, Maria Papaianni

Cirò Marina,

sabato 07 Agosto 2021.

Nel mese di agosto al corso aperte le iscrizioni per il corso di “infermiere professionale made in Germany a costo zero” della clinica Stiftung Tannenhof . A comunicarlo la responsabile per il cirotano Maria Papaianni che ha presentato il ricco programma presso la nuova sede di Cirò Marina in via Chieti n.7, la cui chiusura delle nuove candidature è previsto per il venti agosto mentre i colloqui di presentazione sono previsti dal ventitre al ventisei agosto. I posti saranno limitati- scrive in una nota la responsabile- e con grande prospettiva verso il futuro assolutamente certo. Chi sogna di lavorare nella sanità e vuole intraprendere la professione di infermiere prosegue- è l’occasione giusta per accedere e compiere il grande passo. Il corso è strutturato in due tappe: La prima tappa è il corso linguistico svolto a Cirò Marina, offerto dalla docente nonché responsabile del programma, la dottoressa Maria Papaianni con inizio a partire dal quindici settembre fino al quindici febbraio. L’immatricolazione avverrà ogni anno l’uno marzo a Remscheid (nelle vicinanze di Colonia, Düsseldorf e Dortmund). Gli studenti saranno assistiti sempre da tutor sul posto- assicura Papaianni- e avranno la burocrazia sistemata nonché percepiranno salario mensile e avranno alloggio messo a disposizione, nonché un iPad per scaricarsi il materiale didattico. Superato l’esame di stato riconosciuto a livello internazionale avranno subito il lavoro a tempo indeterminato incluso dalla stessa clinica che offre questa opportunità. “Siamo partiti con le nuove legislature del 2020 e tutti i nostri ragazzi che sono partiti l’anno scorso hanno un riconoscimento titolo in automatico a livello europeo” -queste le parole rassicuranti della responsabile cirotana: “I nostri futuri infermieri che sono partiti si sentono finalmente realizzati e apprezzati. Sicuramente è stata una scelta importante ma oggi sono orgogliosa di poter affermare che i miei ragazzi sono gratificati con forza vitale e mentale che prima non avevano. La loro forza iniziale ha avuto un grande successo, hanno superato tutti i sei mesi di prova e li sento con entusiasmante energia”. Provare per credere- conclude Papaianni. Il team Tannenhof è molto affiatato e lavora da oltre 125 anni con la gente. Hanno asili nidi, asili statali, tre grosse cliniche stazionarie e oltre sette day-hospital. Sono in continua evoluzione ed espansione e ha intenzione di investire sul nostro territorio. Nei prossimi mesi ci saranno donazioni importanti.

