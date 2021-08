Milan e Roma al lavoro sulla formula per Florenzi. Ma l’affare si farà

La Redazione24

,

martedì 10 Agosto 2021.

Milan e Roma al lavoro sulla formula per Florenzi. Ma l’affare si faràI rossoneri lo vogliono in prestito ma senza obbligo di acquisto, i giallorossi preferiscono monetizzare. Probabile intesa per il diritto di riscatto

