Giroud show: “Gran serata per tutti noi. Ibra? Possiamo coesistere. E con l’italiano…”

Giroud show: “Gran serata per tutti noi. Ibra? Possiamo coesistere. E con l’italiano…”La doppietta dell’attaccante rossonero corona un precampionato ottimo per il francese: “Cresciamo di giorno in giorno, sono felice. La volontà è di creare un gioco ricco di occasioni” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 15 Agosto 2021.

