Precampionato Milan, difesa blindata e Giroud incanta. Ma a centrocampo…

Precampionato Milan, difesa blindata e Giroud incanta. Ma a centrocampo…Sei amichevoli senza k.o. e con una sola rete subita su azione (la papera di ieri di Tatarusanu), il francese a segno 3 volte: i rossoneri sembrano pronti per il via del campionato. Ma in mezzo servono rinforzi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 15 Agosto 2021.

Precampionato Milan, difesa blindata e Giroud incanta. Ma a centrocampo…Sei amichevoli senza k.o. e con una sola rete subita su azione (la papera di ieri di Tatarusanu), il francese a segno 3 volte: i rossoneri sembrano pronti per il via del campionato. Ma in mezzo servono rinforzi

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA