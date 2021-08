Barça, Laporta lancia l’allarme: “Bilancio in rosso di 481 milioni”

Barça, Laporta lancia l’allarme: “Bilancio in rosso di 481 milioni”Il presidente dei blaugrana in conferenza stampa dipinge un quadro drammatico per i catalani, accusando la gestione Bartomeu: “Al 21 marzo il debito era di 1350 milioni. Quando sono arrivato ho dovuto chiedere un prestito a Goldman Sachs per pagare gli stipendi” continua a leggere su […]

La Redazione24

,

lunedì 16 Agosto 2021.

Barça, Laporta lancia l’allarme: “Bilancio in rosso di 481 milioni”Il presidente dei blaugrana in conferenza stampa dipinge un quadro drammatico per i catalani, accusando la gestione Bartomeu: “Al 21 marzo il debito era di 1350 milioni. Quando sono arrivato ho dovuto chiedere un prestito a Goldman Sachs per pagare gli stipendi”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA