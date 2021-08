Barcellona, Pjanic non convocato: c’è lo zampino della Juve?

Barcellona, Pjanic non convocato: c’è lo zampino della Juve?Per la prima gara senza Messi, Koeman lascia a casa l’ex bianconero e Coutinho, considerati esuberi. Ma non è escluso che il dialogo per un ritorno in bianconero sia proseguito continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

lunedì 16 Agosto 2021.

