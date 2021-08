Al via i lavori dal 25 agosto alla Parrocchia Santa Maria De Plateis di Cirò

Dopo 3 anni di chiusura, finalmente inizieranno i lavori di ristrutturazione, consolidamento e restauro

Cirò,

domenica 22 Agosto 2021.

“Con immensa gioia come Parroco – scrive in una nota Don Matteo Giacobbe- e insieme all’ Ufficio Tecnico Diocesano e al Comune di Cirò, diamo inizio ai lavori di restauro della nostra amata Chiesa Madre”. Un grazie in particolar modo- prosegue il parroco- va al nostro amato Arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta per aver preso a cuore da subito la nostra difficoltà pastorale; la CEI per aver posto attenzione al nostro paese e sostenendoci con un valido contributo.

I lavori sono stati consegnati alla ditta “Varano costruzione S.R.L.” di Rocco e Pasquale Varano e, ai Direttori dei lavori :Architetti Giovanni Ciccopiedi, Nicodemo Gagliardi; e Vittoria Giardino. Buon lavoro a tutti e auguri a tutta la Comunità. Cirò risplenderà presto anche con la sua Chiesa Madre- ha concluso Don Matteo. “La comunità tutta, l’intera amministrazione comunale- scrive in una nota il sindaco Francesco Paletta- si dovranno sentire orgogliosi di questo inizio lavori che rappresenta, me lo auguro, il preludio di altri e necessari interventi sui beni culturali, prima fra tutti il nostro castello”. Si tratta di un contributo devoluto dalla CEI per circa 600 mila euro a cui si aggiungono altri 180 mila euro provenienti dal bonus facciata, somme che porteranno al suo antico splendore l’antica Cattedrale dedicata a Santa Maria de Plateis. La chiesa era stata chiusa per le continue infiltrazioni dal tetto che lo aveva reso pericoloso per l’incolumità pubblica lo scorso 30 agosto del 2018.





