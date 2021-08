Il Real offre 160 milioni per Mbappé. Il Psg dice no, ma la trattativa resta aperta

La Redazione24

,

mercoledì 25 Agosto 2021.

Il Real offre 160 milioni per Mbappé. Il Psg dice no, ma la trattativa resta apertaDopo aver rifiutato il rinnovo da 25 milioni netti a stagione, Kylian ha ribadito la volontà di voler lasciare a tutti i costi i parigini. Che per cederlo ai Blancos ne vorrebbero 180, la stessa cifra che pagarono al Monaco nel 2017. Se se ne andasse, i qatarioti punterebbero Pogba

